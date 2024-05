Lucciole…emozioni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Oggi scrivo una emozione vissuta stanotte. Sono uscito nel mio parco per vedere se le lucciole erano tornate a volare con le loro luci. C’erano. Le lucciole che volano sono i maschi. Le lucciole femmine non volano, stanno ferme nell’erba. Per me è sempre una grande emozione positiva vedere il volo delle lucciole e pensare alla loro vita biologica. Compaiono alla fine di Maggio, ai primi di Giugno e spariscono nella notte di San Giovanni, 24 giugno. Cosi ogni anno, da sempre. IL VOLO DELLA VITA e DELLA MORTE La lucciola è un coleottero, lungo 8-10 mm. Il maschio e la femmina sono molto diversi tra loro (dimorfismo sessuale). Il maschio è più piccolo, è un buon volatore. La femmina è più grande e non vola affatto. Il luccichio delle notti estive è dato solo dal volo dei maschi.