Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

Così Soulé ha salutato la società […]. In gialloblu ha chiuso con ottime prestazioni personali, ma la retrocessione ha inevitabilmente reso amara l’annata. Matias Soulé ha salutato così Frosinone dopo un’esperienza positiva dal punto di vista della crescita, ma amarissima per la retrocessione Il fantasista argentino Matias Soulé è stato in prestito al Frosinone dalla Juventus.

Juventus Soulé dice ADDIO al Frosinone | Non è facile finire così