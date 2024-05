Telecamere colonnine e fioriere Dopo l’estate il centro sarà blindato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilpiace. "Si va nella direzione auspicata – premette il presidente del consorzio Ceccarini, Maurizio Metto –. Bene i varchi controllati o sbarrati, e bene leche attendiamo in funzione già in estate, prima dell’inizio dei lavori veri e propri agli accessi all’area centrale". Il progetto è stato presentato ieri nel primo pomeriggio al palazzo del Turismo dalla sindaca Daniela Angelini. "Il giorno in cui si è consumata l’ultima spaccata qui a Riccione, lo scorso 25 marzo – ricorda la prima cittadina –, avevamo annunciato che in breve tempo avremmo sviluppato il piano operativo a cui stavamo lavorando, considerando che contro quel tipo di fenomeno ledi videosorveglianza non erano sufficienti. Ora il progetto è pronto e possiamo finalmente aumentare il livello di sicurezza del nostro".