(Di domenica 26 maggio 2024) Nuovo mezzo per i servizi sociosanitari a, grazie alla Fondazione Carima. La consegna si è svolta all’Abbadia di. "Da tempo venivamo sollecitati dai sindaci sul rinnovo dei parchi auto – spiega il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci –. Abbiamo così deciso di riprendere questo filone di intervento stanziando 300mila euro". Soddisfatti i rappresentanti deldi, a partire dal sindaco Sauro Scaficchia. L’auto servirà per accompagnare gli anziani. Nel 2023 tredici Comuni della provincia hanno beneficiato del sostegno della Fondazione in questo settore.

Un’auto in dono al Comune di Fiastra - Un’auto in dono al Comune di fiastra - Nuovo mezzo per i servizi sociosanitari a fiastra, grazie alla fondazione Carima. La consegna si è svolta all’Abbadia di fiastra.... Nuovo mezzo per i servizi sociosanitari a fiastra, grazie alla ... ilrestodelcarlino

Nuovo mezzo a disposizione del Comune di Fiastra - Nuovo mezzo a disposizione del Comune di fiastra - Si tratta di un’iniziativa che rientra in un progetto più ampio promosso dalla fondazione Carima nel corso del 2023, grazie al quale tredici amministrazioni comunali della provincia di Macerata hanno ... viverecamerino

Passeggiate e laboratori. Ecco la festa della scienza - Passeggiate e laboratori. Ecco la festa della scienza - La due giorni di eventi dell’Università di Camerino all’Abbadia di fiastra. In programma anche aperitivi, mostre e presentazioni di libri immersi nel verde. ilrestodelcarlino