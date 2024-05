Proto | Calhanoglu come Milinkovic-Savic - meriti di Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Silvioin un’intervista ha parlato di Simonesuo ex allenatore ai tempi della Lazio. L’ex portiere della Lazio ha elogiato l’attuale tecnico nerazzurro per la conquista di questo scudetto. Ne ha parlato su Gianlucadimarzio.com. VICINI A UN SOGNO – Silvioha elogiato Simone, tornando sul periodo Covid e la possibilità di lottare per lo scudetto: «La mia Lazio era davvero un ottima squadra e lui sapeva benissimometterla in campo. Senza l’avvento del Covid avremmo potuto lottare per il titolo di Serie A. Prima della pausa forzata dovuta alla pandemia eravamo primi in classifica con la Juve che in programma aveva la sfida con l’Inter. Grazie alla vittoria dei bianconeri ci fu il sorpasso giusto prima del lockdown, un periodo che fu gestito malissimo dalla società. Le altre squadre hanno continuato ad allenarsi mentre noi non potevamo farlo»., merito di! CRESCITA –prosegue elencando tutti idell’attuale mister dell’Inter, facendo un paragone trae Hakan: «Sergej è senza dubbio il giocatore della Lazio che Simone ha migliorato di più.