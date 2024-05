I metalli si rafforzano con l’aumento della temperatura a velocità di deformazione estreme

Commodity della settimana: oro ad alta volatilità, dai nuovi record alla doccia fredda tassi Fed - Commodity della settimana: oro ad alta volatilità, dai nuovi record alla doccia fredda tassi Fed - E' stata una settimana contrassegnata da un'alta volatilità per l'oro: dopo i nuovi record toccati lunedì, le quotaszioni hanno perso terreno con la doccia fredda tassi Fed ... finanzaonline

A COLLEGNO I NUOVI OCCHIALI IN METALLO HI TECH: PROVALI AL PUNTO D’OTTICA - A COLLEGNO I NUOVI OCCHIALI IN METALLO HI TECH: PROVALI AL PUNTO D’OTTICA - COLLEGNO - Da Punto d'Ottica a Collegno, scopri la nuova collezione di occhiali IGreen Hi-Tech Frames del gruppo Green Vision. I nuovi occhiali sono in metallo, una novità rispetto alla plastica ultra ... valsusaoggi

Dove finisce la chimica - Dove finisce la chimica - Gli elementi superpesanti sono affascinanti quanto sfuggenti, studiarli è difficilissimo e potrebbero farci ripensare la tavola periodica ... ilpost