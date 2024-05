LIVE – 100km del Passatore 2024 running | gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestualedelladel: ecco tutte le informazioni per seguire la gara. Si alza il sipario sulla 49esima edizione della Firenze-Faenza, che torna dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della violenta alluvione che ha colpito queste terre. Gli oltre 3000 runners iscritti partiranno da Piazza Duomo a Firenze, per poi tagliare il traguardo in Piazza del Popolo a Faenza. Tra i favoriti per il titolo c’è Massimo Giacopuzzi, secondo classificato nel 2022, che deve vedersela soprattutto con Gabriele Turroni, Christian Reali, Luigi Pecora, Massimo Ciani, Enrico Bartolini e Stefano Sestaioni. Tra gli atleti stranieri più quotati figurano i capoverdiani Oira Jailson Manuel Duarte, Joao Lopes Fonseca e Gil Nelson Dias Fortes, il marocchino El Fadil Soufyane, il finlandese Yli-Marttila Juhani e l’olandese Bob Hoogendoorn. In ambito femminile, invece, tra le favorite ci sono Federica Moroni (nel 2019 seconda tra le donne ale prima italiana), Silvia Luna, Maria Rosa Costa e Denise Zacco.

