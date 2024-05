Tentò di uccidere la ex - il racconto choc | La coltellata al fianco e poi il sangue a fiotti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pistoia, 24 maggio 2024 – L’ombra di un uomo che si muove nella stanza di notte. Poi, prima ancora che lei riesca ad alzarsi, arriva il colpo fortissimo alsinistro, il dolore lancinante e infine ilche esce a. Sono questi i frammenti di ricordi di una notte da incubo, quella che ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, ha ripercorso la 39enne vittima dell’aggressione dell’ex fidanzato, la notte del 14 maggio di due anni fa nella casa che i due avevano affittato a Cutigliano. Imputato, con l’accusa di duplice tentato omicidio e di calunnia, l’informatico fiorentino Alex Antonelli, di 44 anni, difeso dall’avvocato Antonio Bertei di Prato. Quella sera, secondo la ricostruzione dell’accusa, Antonelli, mosso dalla gelosia per la decisione della ex compagna di interrompere la loro relazione, l’aveva aspettata nella casa che lui aveva affittato a Cutigliano, dove la donna viveva e della quale lui aveva le chiavi.

