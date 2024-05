L’allarme | Senza operai non si va avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovanni Mantegazza è presidente di Apa Confartigianato imprese Milano Monza e Brianza e titolare dell’impresa artigiana Legma Grafiche di Lissone, centro stampa fondato nel 1984. Nessuno meglio di lui ha oggi un quadro chiaro di ciò che occorre alla imprese artigianali brianzole per rimanere al passo coi tempi. Presidente Mantegazza, qual è l’intervento politico più urgente per aiutare lo sviluppo dell’artigianato? "In questo momento il grande problema è trovare personale da assumere. Bisogna aumentare l’attenzione al mondo della scuola e della formazione. Si è iniziato a fare con gli Its, che stanno funzionando, ma bisogna rafforzare lo sforzo anche con le altre scuole professionali". Si può fare qualcosa anche a livello locale? "Assolutamente sì. Abbiamo un rapporto molto collaborativo con le amministrazioni locali. Oggi occorre fare incontrare le aziende con chi cerca lavoro.