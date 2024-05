MotoGP - GP Catalogna 2024 | numer - statistic -e, curiosità Marc Marquez spera nella cabala del successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il quinto atto del Motomondialeverrà messo in scena nel weekend che si concluderà domenica 26 maggio, giorno in cui si disputerà la 29ma edizione iridata del Gran Premio di. L’evento è entrato in calendario nel 1996 e da allora non è mai mancato all’appello. Come d’abitudine, si gareggia al Montmelò, autodromo edificato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 alle porte di Barcellona. La struttura ha dotato la Spagna di un impianto all’avanguardia, ancora oggi all’altezza dei massimi standard necessari per ospitare competizioni di carattere internazionale. Non a caso, oltre alla, questa location rappresenta una tappa fissa per la F1. Il Montmelò è stato palcoscenico di alcuni degli episodi più eclatantistoria recente del Motomondiale. Su tutti, il “sorpasso impossibile” realizzato proprio all’ultima curva da Valentino Rossi ai danni di Jorge Lorenzo nel 2009.