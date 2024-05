(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) –, aziende italiane leader nei processi di trasformazioneper il settore pubblico e privato,adper l?Italia’, una partnership aperta per accelerare la digitalizzazione del Paese attraverso l?utilizzo delle risorse del Pnrr. Pur mantenendo la loro autonomia e indipendenza, le due aziende italiane, che insieme impiegano nel mondo oltre 20.000 specialisti del settore tecnologico, metteranno a fattor comune le profonde conoscenze dei mercati in cui operano e assicureranno l?applicazione dei migliori principi gestionali di ordine tecnico, qualitativo ed economicoIeri 21 maggio Alleanzaper l?Italia è stata varata presso il Dipartimento per la trasformazionenel corso dell?incontro tra Maximo Ibarra, Ceo Gruppo, e Giuseppe Di Franco, Ceo Gruppo, con Alessio Butti, Sottosegretario all?Innovazione Tecnologica e Serafino Sorrenti, Chief Innovation Officer presso la Presidenza del Consiglio e Consigliere del Sottosegretario.

Al via l“Alleanza digitale per l’Italia” tra Engineering e Lutech per digitalizzare l’Italia con le risorse del PNRR - Al via l“Alleanza digitale per l’Italia” tra engineering e Lutech per digitalizzare l’Italia con le risorse del PNRR - "L’Alleanza che promuoviamo vuole porsi come un abilitatore tra aziende italiane in grado di velocizzare la trasformazione digitale dell’Italia", ha dichiarato il CEO di engineering Maximo Ibarra. key4biz

Intelligenza artificiale, Sibilla è il volto di Planetaria: il programma completo - Intelligenza artificiale, Sibilla è il volto di Planetaria: il programma completo - Sibilla è l’avatar di intelligenza artificiale creato dall’innovation partner engineering - Digital Transformation Company guidata da Maximo Ibarra - che si farà voce del pianeta nella prima edizione ... ilmessaggero

Imprese, Engineering e Lutech danno vita ad 'Alleanza digitale per l'Italia' - Imprese, engineering e Lutech danno vita ad 'Alleanza digitale per l'Italia' - Una partnership aperta per accelerare la digitalizzazione del Paese attraverso l’utilizzo delle risorse del Pnrr ... lagazzettadelmezzogiorno