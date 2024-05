Casi di scabbia | chiuso asilo nido Due giorni di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Senigallia (Ancona), 23 maggio 2024 –ditemporaneamente l’Prato Verde. Il provvedimento è stato deciso a seguito di una nota iscritta al protocollo generale dell’ente al n. 29132 da parte dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone, che gestisce i servizi per l’infanzia 0-3 anni, nella quale si evidenzia il verificarsi didi contagio datra i bambini frequentanti la struttura di via Pierelli. L’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d’Ambito dell’Unione dei Comuni propone, così come condiviso con il Dipartimento Servizio Igiene e Sanità Pubblica la chiusura straordinaria della struttura"Prato Verde" per le giornate di oggi e domani per consentire laambientale e sanificazione delle strutture fisse e mobili tramite ditta specializzata che rilascerà apposita certificazione. La notizia ha creato apprensione tra le famiglie dei piccoli che frequentano la struttura dove isono circoscritti e non ci sarebbe alcun ‘allarme’.