Ucraina | Kiev - ' colpita nave russa a Sebastopoli'

La storica nave di salvataggio per sottomarini " Kommuna ", una delle più antiche della Russia, è stata colpita dall'Ucraina nel porto di Sebastoboli, in Crimea . Secondo il Kyiv Post l'imbarcazione varata nel 1913 sarebbe affondata il 21 aprile 2024, ma la sua sorte non è chiara.

"Putin capisce solo il potere. Si sente come un animale: se non puoi difenderti, distruggerà ancora di più. Il suo desiderio è conquistare tutta l'Ucraina". Così, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky allontana l'ipotesi di una tregua nel conflitto: "È come fare una pausa guardando un film. Ma non è un film, è la realtà.

ilfattoquotidiano