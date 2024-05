Si impara a vivere anche giocando a scacchi

(Di martedì 21 maggio 2024) Avete mai trovato gliaffascinanti? Ci sono tante ragioni che rendono gliuno sport davvero incredibile, tra cui la sua storia antica, la strategia e persino i ruoli delle pedine, uno diverso dall’altro. Il gioco degli, che aveva il nome di Chaturanga, fu portato in Europa verso l’IX secolo d.C grazie agli Arabi che lo diffondono sotto forma di gioco d’azzardo. All’inizio, infatti, veniva giocato usando un dado, pratica che venne poi rimossa dalla censura ecclesiastica che vedeva un rischio in questo tipo di attività. Nel corso della sua storia millenaria, vienecitato da "Dante Alighieri" all’interno della Divina Commedia nel canto XXVIII, nel quale il poeta si riferisce agliper indicare metaforicamente il numero degli angeli. Gli...

Odriozola: "Italiano è un genio del calcio, con lui ho imparato tanto" - Odriozola: "Italiano è un genio del calcio, con lui ho imparato tanto" - Alvaro Odriozola, ex difensore di Fiorentina e Real Madrid e attualmente in forza al Real Sociedad, ha parlato a Marca della sua esperienza in maglia viola ...