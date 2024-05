Dimmi La Verità | Benedetta Scuderi - candidata per Avs nella circoscrizione Nord Ovest

Per Benedetta Scuderi , 32enne candidata alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, propone tre cose fondamentali per l'Europa: "Giustizia climatica, femminismo e parità di genere e la giustizia sociale".Continua a leggere fanpage

Benedetta Scuderi (Verdi): “L’Europa finanzi la transizione energetica per convincere i cittadini” - benedetta scuderi (Verdi): “L’Europa finanzi la transizione energetica per convincere i cittadini” - Per benedetta scuderi, 32enne candidata alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, propone tre cose fondamentali per l'Europa: "Giustizia climatica ... fanpage

Elezioni europee: a Varese una tavola rotonda sulle politiche climatiche e sulla strategia industriale - Elezioni europee: a Varese una tavola rotonda sulle politiche climatiche e sulla strategia industriale - La serata, che vedrà l'intervento dei rappresentanti delle liste candidate alle elezioni, sarà collegata online con Palazzo Verbania a Luino, permettendo ai cittadini di partecipare al confronto, porr ... varesenews

Europee, Roberto Salis, Bettin e Scuderi a Saronno con Alleanza Verdi e Sinistra - Europee, Roberto Salis, Bettin e scuderi a Saronno con Alleanza Verdi e Sinistra - SARONNO – In occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, Alleanza Verdi e Sinistra hanno incontrato gli elettori in […] ... ilsaronno