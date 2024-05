Borsa | Tokyo - apertura in rialzo +0,54%

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,54% salendo di 209,80 punti fino a quota 39.279,48.

Seduta contrastata sui listini Asia tici, dove Hong Kong e Seul sono rimaste chiuse per festività, in attesa dell'inflazione americana, uno dei dati chiave per le future decisioni della Fed sui tassi, anche se ieri il presidente Jerome Powell ha ...

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,19% salendo di 455,86 punti fino a quota 38.841,59.

Borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - (ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in rialzo. E sono con il segno verde anche i future su Wall Street e l'Europa che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di ...

Borsa Tokyo, chiusura in rialzo grazie alla robustezza dei mercati asiatici - borsa tokyo, chiusura in rialzo grazie alla robustezza dei mercati asiatici - La borsa giapponese ha registrato un aumento significativo, con l’indice Nikkei che ha superato i 39.000 punti. Questo risultato è stato influenzato dalla forza dei mercati asiatici e dall’attesa degl ...