Alfonso Signorini condurrà di nuovo il Grande Fratello | via ai casting

Grande Fratello La porta rossa del Grande Fratello attende nuovi concorrenti sconosciuti. A circa due mesi dalla conclusione dell’ultima edizione, vinta da Perla Vatiero, sono aperti i casting per la prossima edizione del reality di Canale 5. Chi volesse proporsi per diventare un inquilino della casa più spiata di Italia può candidarsi sul sito ufficiale di Grande Fratello , compilando il form preimpostato dove gli verrà chiesto di inserire un breve video di presentazione. davidemaggio

Un errore di “distrazione” porta Alfonso Signorini (di nuovo) sui social. “Sono un disastro” dichiara il conduttore. L’accaduto Alfonso Signorini torna (di nuovo) sui social per informare la sua community di un errore commesso a seguito del suo primo annuncio della mattinata, in cui il conduttore ed ex Direttore del settimanale “Chi” chiedeva ai Followers di inviare messaggi in direct per le nuove candidature del Grande Fratello VIP 2024-25.

361magazine