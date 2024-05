(Di martedì 21 maggio 2024) ROMA – Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. Ladel Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in Spagna:alta velocità col Frecciarossa 1000 Assoutenti: “Aerei e treni spingono il caro-prezzi a Pasqua”

Dalian, 15 apr – (Xinhua) – L’incontro per il Summer Davos 2024 si terra’ dal 25 al 27 giugno nella citta’ costiera nord-orientale cinese di Dalian, secondo l’ufficio di coordinamento della citta’ per Summer Davos . Conosciuta anche come la 15ma ...

ROMA – Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate ...

Più treni verso il mare, città d’arte e borghi: al via la Trenitalia Summer Experience 2024 - Più treni verso il mare, città d’arte e borghi: al via la Trenitalia summer Experience 2024 - La summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila) Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno e si ...

Mafia 4 sarà annunciato al Summer Game Fest La serie pronta al ritorno, per un rumor - Mafia 4 sarà annunciato al summer Game Fest La serie pronta al ritorno, per un rumor - Stando a quanto riferito dalle ultime voci di corridoio, sembra che l'annuncio ufficiale di Mafia 4 sia questione di tempo.

Al via il 9 giugno la Summer Experience 2024 di Trenitalia - Al via il 9 giugno la summer Experience 2024 di Trenitalia - ROMA - Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per ...