Un bimbo di tre anni è caduto dal terzo piano

Arezzo, 20 maggio 2024 – Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra dell’appartamento in cui abita con la famiglia. E’ successo nella tarda mattinata di lunedì 20 maggio. Da capire la dinamica. Il bambino è stato trasportato in codice rosso in ...

Storia straordinaria, almeno dal punto di vista medico, in Nepal. Un Bimbo di sette anni avrebbe ingerito, non si sa ancora la dinamica, una matita da 10 centimetri. Per fortuna non ci sono state complicazioni e gli organi sono rimasti illesi. I ...