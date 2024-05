Dai Colli al Nettuno | l’acqua della cisterna di Valverde

(Di lunedì 20 maggio 2024) Conserva di, Bagni di Mario,e non solo. Da sempre i bolognesi hanno tanti modi per chiamare il sistema di approvvigionamento idrico che permetteva di rifocillare d'acqua la statua del, ma anche altri monumenti cittadini. Ma come sono nati i Bagni di Mario? E perché? Come funzionano oggi? Elena Selmo di 'Succede solo a Bologna' porta i nostri ascoltatori in un viaggio sotterraneo.

Nettuno Softball City, arriva la capolista BSC Rovigo domenica al Campo Stefano Pineschi - nettuno Softball City, arriva la capolista BSC Rovigo domenica al Campo Stefano Pineschi - Archiviata la prima amara trasferta stagionale il nettuno Softball City si ributta in campionato, ospitando una delle squadre più forti dell'intero lotto ...

Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: donna ricoverata in codice rosso - Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: donna ricoverata in codice rosso - Un'auto ed un furgone si sono scontrati in via delle Province, a cisterna: ad avere la peggio la donna alla guida dell'auto, una Twingo, soccorsa col l'eliambulanza ...

Scontro tra un furgone e un'auto, grave una donna - Scontro tra un furgone e un'auto, grave una donna - Incidente in via delle Province, la donna al volante di una Renault Twingo elitrasportata in codice rosso al San Camillo di Roma ...