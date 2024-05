Mozzarella campana dop - una guida per abbinare il vino giusto 

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Dal Pecorino al Riesling, passando dal Cerasuolo, l'Aglianico del Vulture, il marsala, il Cirò, l'Asprinio, il Sauvignon e il Frascati. Esce la prima-catalogo ai migliori vini d'Italia in abbinamento alladi bufala doc, realizzata dal Consorzio di Tutela dell'oro bianco campano e dall'Ais Italia. Un agile volume che contribuisce a sfatare anche alcuni luoghi comuni e a esaltare matrimoni molto originali e inediti tra un cibo ormai apprezzato a livello mondiale, e i vini più rappresentativi della penisola. 'Bufala&Wine in Love' è il titolo della pubblicazione presentata nelle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tuteladi BufalaDop, con la partecipazione del presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, del presidente nazionale dell'Ais, Sandro ...

