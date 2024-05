Le prime pagine di oggi - sabato 18 maggio 2024 GALLERY

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 17 maggio , la giornata in serie A si apre al Franchi con la sfida tra Fiorentina e Napoli, due squadre a caccia di un posto nelle coppe della prossima stagione proprio come Palermo e Sampdoria che ...

È tempo di Borsa: i massimi non devono spaventare - È tempo di Borsa: i massimi non devono spaventare - Il consiglio più tradizionale è di non entrare mai in un mercato ai massimi. Ma in una stagione molto rialzista è difficile dire quando si è veramente al top. Ecco come muoversi ...

Anker Prime Charger (200W, 6 porte, GaN) nuove fughe di notizie sugli accessori - Anker prime Charger (200W, 6 porte, GaN) nuove fughe di notizie sugli accessori - Sembra che Anker stia per lanciare un nuovo accessorio di ricarica da tavolo: prime Charger (200W, 6 porte, GaN). I dettagli sul prodotto sono stati condivisi in un post su Reddit e in un documento di ...

Solo 269€ il portatile low cost con 16GB/512GB e Win 11 e scende a 479€ quello con AMD Ryzen 7 5700U 16GB/512GB! - Solo 269€ il portatile low cost con 16GB/512GB e Win 11 e scende a 479€ quello con AMD Ryzen 7 5700U 16GB/512GB! - Amazon ha messo in sconto anche un low cost di livello nettamente più alto e non solo per utenti prime, come spesso accade. Ve lo proponiamo con una certa convinzione, che sarà anche la vostra dopo ...