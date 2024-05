Per il Bari si mette male | per evitare la Serie C - deve vincere in casa della Ternana

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per ilsi: perlain. È andataai pugliesi la partita d’andata dei play-out diB.è finita 1-1. E ora nella gara di ritorno, che si disputerà giovedì prossimo indegli umbri, per rimanere inB ildovrà necessariamente. Altrimenti, anche in caso di pareggio, sarà laa rimanere inB. E di conseguenza inC finirebbe il club di Aurelio De Laurentiis. Ilsi sentiva la vittoria in pugno ...