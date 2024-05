Omicidio Luca Sacchi | per la Cassazione processo da rifare per l’ex Anastasiya Confermata la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso

Omicidio Sacchi, 27 anni a Del Grosso - Omicidio sacchi, 27 anni a Del Grosso - 21.10 Omicidio sacchi, 27 anni a Del Grosso La Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso per l'omicidio di luca sacchi, avvenuto a Rom ...

Cassazione conferma 27 anni a Del Grosso per l'omicidio Sacchi, disposto appello bis per Anastasiya Kylemnyk - Cassazione conferma 27 anni a Del Grosso per l'omicidio sacchi, disposto appello bis per Anastasiya Kylemnyk - La Cassazione ha confermato i 27 anni a Del Grosso per l'omicidio sacchi mentre ha richiesto l'appello bis per Anastasiya, Pirino e De Propris ...

