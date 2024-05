Collegio di Garanzia | inammissibile ricorso Procura Generale su proscioglimento Massimo Ferrero

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildi, nella seconda sezione presieduta dal professor Attilio Zimatore, ha dichiaratoilpresentato dalladello Sport nei confronti dell’ex presidente della Sampdoria,, contro quanto deciso dalla Corte d’Appello della Figc, che lo aveva prosciolto dall’accusa di aver sottratto soldi al club doriano per smistarli su altre sue società. Laaveva chiesto un anno di inibizione pero, in seconda istanza, di annullare ile di rinviare gli atti alla Corte Federale d’Appello, ma ilè stato dichiarato. SportFace.

Lo slittamento degli spareggi, che sarebbero iniziati oggi con il primo turno, è stato di fatto inutile, perché il Taranto non è riuscito ad ottenere sconti sulla pena. Niente da fare quindi per il club pugliese: ieri è stata confermata la ...

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in seconda sezione presieduta dal professor Attilio Zimatore, ha accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport guidata da Ugo Taucer nei confronti di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giocatori ...

Calcio serie D, il caso. Carpi-Forlì, continua la querelle. Parti da sentire, serve l’udienza - Calcio serie D, il caso. Carpi-Forlì, continua la querelle. Parti da sentire, serve l’udienza - Rigettata ieri dal collegio di garanzia del Coni l’istanza d’urgenza dei romagnoli, i playoff dovrebbero partire.

Forlì, istanze cautelari rigettate: il Coni non ferma i play-off - Forlì, istanze cautelari rigettate: il Coni non ferma i play-off - Il collegio di garanzia del Coni decide di non decidere. Ieri, infatti, l’organo di terzo grado della giustizia sportiva si è pronunciato con un ...

Ricorso, il Ravenna continua a crederci. Playoff, le gare di domenica sono in bilico - Ricorso, il Ravenna continua a crederci. Playoff, le gare di domenica sono in bilico - Il collegio di garanzia ritiene necessario un contraddittorio tra le parti. I giallorossi e il Forlì sperano che si riaprano i giochi "Rigettate le istanze cautelari". Ieri sera, a firma del ...