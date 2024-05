Chico Forti non è più in carcere a Miami - in Italia nelle prossime settimane

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) –non è più detenuto inè atteso il rientro indel 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L'autorizzazione al trasferimento era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami e nelle prossime settimane è atteso il rientro in Italia del 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L'autorizzazione al ...

