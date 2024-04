Vuole colpire con una pallonata un avversario - ma prende in faccia l’arbitro | squalificato fino al 18 agosto – Domeniche Bestiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Illusioni, prospettive che cambiano, differenze che emergono: lesi confermano un meraviglioso portale dimensionale, un wormhole che assorbe i professionismi esasperati del calcio sotto i riflettori e li trasforma in calore e colore. Ovviamente a volte i colori possono creare effetti modello scarabocchio, e il calore può scottare, ma va bene così, tra misteriosi comunicati dei giudici sportivi, oggetti contundenti che cadono dagli spalti e cori dei tifosi non dedicati ai meriti sportivi della squadra. STUPIRSI SEMPRE Una delle cose più meravigliose delleè la capacità di stupire sempre e comunque. Abbiamo visto simulare falli, simulare violenze, simulare di essere giocatori e allenatori di calcio in particolare, ma simulare il riscaldamento ancora no. Fa scuola dunque il caso di ...