Valsassina - la voce dei combattenti Le loro lettere salvate dall’oblio

(Di giovedì 25 aprile 2024) BARZIO (Lecco) "Verrà quel beato giorno in cui potremo rivederci". Era l‘auspicio espresso durante la prigionia da uno dei 402 deportati valsassinesi tra militari, civili, partigiani, sindacalisti, scioperanti del ‘44 e oppositori dei nazifascisti internati nei campi di lavoro o nei lager. Per 47 diquel beato giorno non è mai arrivato: sono morti, gassati, fucilati oppure di fame, sete, fatica, uccisi dalla tifo petecchiale, dalla tbc, dagli stenti. L‘invocazione di speranza sarà probabilmente pure il titolo della raccolta di oltre 250e cartoline che i deportati valsassinesi - quasi il 4% di tutti gli abitanti delladurante la Seconda guerra mondiale, una percentuale senza pari in Italia - hanno scritto dai lager a familiari, mogli, fidanzate durante laprigionia. A recuperarle ...