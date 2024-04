Oggi i funerali del bimbo di 15 mesi azzannato da due pitbull

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 aprile 2024) AGI - Questa mattina, l'ultimo saluto a Francesco Pio, il bambino di un anno morto lunedì scorso dopo essere statoda almeno uno dei duein località Campolongo di Eboli, nel Salernitano. La cerimonia funebre si terra' alle 12 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato in Aversana, tra Battipaglia e Eboli. Poi, la salma del piccolo proseguirà verso il cimitero di Salerno dove sarà sepolta. Il sindaco e la Giunta comunale di Salerno, nell'accogliere la richiesta dei familiari delperché Francesco Pio potesse riposare nel cimitero del capoluogo, ne hanno autorizzato la sepoltura nell'area denominata 'Campo Angeli 1'. Nel frattempo, a Eboli, il primo cittadino, "interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell'intera comunità" per quanto accaduto, ha disposto, per la giornata di, ...