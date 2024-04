Mattarella | Il 25 aprile fonda la Carta | doverosa unità popolare sull’antifascimo E ricorda Matteotti e le altre vittime delle stragi | Senza memoria - non c’è futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) La festa di Liberazione dal nazifascismo è momentonte della Costituzione italiana. Il messaggio di Sergioper il 25è un richiamo a tutte le forze politiche, a partire da quelle governative che spesso sono state deboli se non riluttanti sul tema, perché l’antifascismo sia il valore di partenza per chiunque vuole rappresentare la Repubblica italiana. “Il 25è per l’Italia una ricorrenzante”, ha detto intervenendo alle celebrazioni a Civitella in Val di Chiana, “la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel noveronazioni democratiche. Quella pace e quella libertà, che – trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista – hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi, ...