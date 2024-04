LIVE Sonego-Gasquet 6-2 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | primo set dominato dall’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-TABILO ALLE 11.00 LADI ARNALDI-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 11.00, DOPO COBOLLI) AD-40 Spettacolare il dritto inside in vincente scagliato dal torinese. 40-40 Sulla riga il dritto inside out del piemontese! Parità. 30-40 Scambio più lungo del match in cuisposta l’avversario da una parte e dall’altra del campo fino a procurarne l’errore con il rovescio in back. 15-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 0-40 Tre palle break. E’ larga la palla corta di dritto di, che offre le prime palle break all’avversario. 0-30 Altro rovescio sontuoso estratto dal cilindro di, che prova a crederci. 0-15 Scappa via il ...