La Cassazione conferma la condanna di Cospito | 23 anni per l' anarchico che resta al carcere duro

Cospito, pena definitiva: 23 anni di carcere per l’attacco alla caserma - Diventa definitiva la pena a 23 anni per l’anarchico Alfredo Cospito. Per la sua compagna, Anna Beniamino, la condanna è di 17 anni e 9 mesi di carcere. Lo ha deciso la cassazione.ilmessaggero

Definitiva la condanna per Cospito - Confermate le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino per l'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano nel 2006. La cassazione ha respinto i ricorsi e confe ...quotidiano

Affare migranti in cassazione. Condanna a 4 anni annullata - Fu disposto anche il sequestro, ai fini della confisca, di 2 milioni di euro. I giudici hanno ora rinviato la vicenda davanti alla Corte di appello. .lanazione