Inter-Torino - in A per la prima volta terna arbitri al femminile

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (askanews) – Per launaarbitrale tuttain Serie A. Accadrà domenica alle 12.30 per l’incontro tra, la partita della festa scudetto dei nerazzurri. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Era già accaduto in B e in Coppa Italia, ora è ladel massimo campionato. Accadde in occasione di Napoli-Cremonese valida per gli ottavi di finale in programma allo stadio Diego Armando Maradona il 17 gennaio scorso diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, le stesse di domenica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo . Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”, con questo annuncio il cantante vincitore di Saremo ed ex giudice di Amici ha annunciato che sarà papà ... Continua a leggere>>

Inter-Torino , partita valevole per la 34ª Giornata di Serie A, entra nella storia del calcio italiano. Sarà, infatti, la prima partita arbitrata da una terna totalmente femminile . Era già accaduto in Serie B e in Coppa Italia, ma mai nel massimo campionato italiano di calcio maschile. Maria Sole ... Continua a leggere>>

Designata Ferrieri Caputi, assistenti di linea Di Monte e Trasciatti ROMA - Per la prima volta assoluta una partita di Serie A sarà arbitrata da una Terna tutta al femminile . Succederà domenica a San Siro, in occasione dell'anticipo delle 12.30 fra Inter e Torino valido per la 34esima giornata. A ... Continua a leggere>>

Inter-Toro, svolta storica in Serie A: la prima terna arbitrale è tutta al femminile - prima volta storica nel massimo campionato italiano di calcio. Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San ...

Continua a leggere>>

Per la prima volta l'afflusso giornaliero nell'ETF Bitcoin di BlackRock è stato pari a 0$ - Degli 11 ETF Bitcoin registrati negli Stati Uniti, il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) sono stati gli unici due a registrare afflussi rispettivamente di 5,6 ...

Continua a leggere>>

Inter-Torino, in A per la prima volta terna arbitri al femminile - Roma, 25 apr. (askanews) – Per la prima volta una terna arbitrale tutta femminile in Serie A. Accadrà domenica alle 12.30 per l’incontro tra Inter e Torino, la partita della festa scudetto dei nerazzu ...

Continua a leggere>>