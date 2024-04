Il Parco delle Orobie a portata di disabile con otto nuove joëlette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unche abbatte le barriere. Sono passati oltre dieci anni dalla consegnaprimee ilValtellinesi si conferma inclusivo, attento alle esigenzepersone con difficoltà, affinché la montagna sia per tutti, nessuno escluso. A Gerola Alta il presidente delDoriano Codega ha consegnatofra tradizionali, elettriche e per bambini, e sette sedie a rotelle per favorire l’accesso all’area protetta, alla presenza dei sindaci di Aprica Dario Corvi, di Tartano Osvaldo Bianchini, e al vicesindaco di Gerola Alta Aldo Acquistapace, del consigliere regionale Silvana Snider e dell’Associazione Dappertutto. Tutte le attrezzature sono state finanziate dalla Regione. "Si ...