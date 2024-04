Caserta | agricoltori davanti la Camera di Commercio Per il diritto al reddito

Caserta. Si è tenuto ieri sera presso l’aula consiliare del comune di Pietravairano un incontro con gli agricoltori del territorio dedicato alle azioni da attuare per il controllo sulla specie del cinghiale. Per la federazione Coldiretti Caserta è intervenuto il direttore Giuseppe Miselli che ha illustrato le azione messe in campo dall’associazione di rappresentanza in questi mesi sui tavoli istituzionali. Miselli ha illustrato quindi quanto è ... (casertanotizie)