Studenti a lezione di Costituzione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 – Erano presenti in molti, soprattutto glidella Scuola media Marconi di San Giovanni Valdarno, alla prima delle quattro conferenze annuali destinate alle scuole medie e superiori che il nuovo Osservatorio politico permanente si propone di promuovere dal 2024 in poi. Nato dalla collaborazione tra Fondazione I Medici F3, Movimento Repubblicani Europei e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, l’Osservatorio politico permanente intende offrire ai più giovani occasioni culturali improntate alla riscoperta dei valori civici, per riaccendere in loro l’interesse verso la res publica e quella capacità critica che sarà poi necessaria per diventare futuri cittadini votanti e consapevoli. “Abbiamo deciso di inaugurare le attività dell’Osservatorio politico permanente con una iniziativa dedicata alla– spiega Simone ...