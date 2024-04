I fascisti arrivano a Roma vincendo le elezioni Scurati - ecco il monologo-bis | fango su Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Non è andato a Che sarà su Rai 3, sabato sera. In compenso Antonioha scelto il palco de La Repubblica delle Idee per un incontro a Napoli per scaricare altre tonnellate disu Giorgiae il centrodestra. A poche ore dal can can sulla presunta "censura" (ridotta a semplice caso di "distanza economica" dalle precisazioni di viale Mazzini), lo scrittore e intellettuale di sinistra veste sia i panni del martire sia quelli del profeta anti-regime. "La democrazia corre dei rischi da parte di leader che hanno largo seguito popolare e che ritengono superata, inetta, vecchia e corrotta la democrazia liberale così come noi l'abbiamo conosciuta e come si esprime nel nostro Parlamento. Non aspettate il ritorno delle squadracce fasciste, non vi aspettate abbattano la democrazia a manganellate. Sono già qui, con un'azione di ...