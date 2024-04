(Di domenica 21 aprile 2024) Rissa durante Arquatese-Viguzzolese under 17: quattro espulsi, insultata e aggredita la direttrice di gara salvata da un poliziotto in tribuna

Un episodio da condannare si è verificato nel corso dell’ultimo weekend di calcio . Dopo la sostituzione di suo figlio, un giovane calciatore di 11 anni nella categoria ‘Pulcini’, è entra to in campo ... (calcioweb.eu)

Qualche parola di troppo sugli spalti di un papà-tifoso nei confronti di un giocatore della squadra ospite , il calciatore stesso (B. per i compagni di squadra) che reagisce con un gestaccio rivolto ... (ilgiorno)

Scene orrende durante la partita tra il Defensor Sporting e il River Plate, con i calciatori impegnati in una maxi-rissa. Guerrero in particolare è apparso incontrollabile.Continua a leggere (fanpage)

Follia in campo, stringe le mani al collo dell’arbitra: dirigente del calcio giovanile squalificato fino al 2028 - Rissa durante Arquatese-Viguzzolese under 17: quattro espulsi, insultata e aggredita la direttrice di gara salvata da un poliziotto in tribuna ...torino.repubblica

Rissa sul campo durante il match tra Arquatese e Viguzzolese, l’arbitra aggredita da un dirigente - Un calciatore del team di casa è stato colpito con un pugno. Squalificati l’allenatore e uno dei vertici della squadra ospite ...ilsecoloxix