Scooter contro auto - grave giovane a Napoli | è in prognosi riservata

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ventitreene è rimastamente ferita in un incidente stradale avvenuto a, nel quartiere di San Giovanni, sul quale sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale. Laviaggiava a bordo di uno, guidato da un’altra persona, che si è scontrato con una Lancia Ypsilon. E’ stata soccorsa e ricoverata presso l’Ospedale del Mare, la. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro mentre per entrambi i conducenti sono stati richiesti accertamenti alcolemici e tossicologici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ennesimo grave incidente a Roma . Ad avere la peggio è stato un 17enne trasportato in codice rosso in Ospedale: nello s contro , avvenuto lungo Viale Parioli, sono rimasti coinvolti un motorino e tre ... (ilcorrieredellacitta)

Porto di Napoli, nave contro banchina al Molo Beverello e 44 feriti in ospedale: «Scaraventati a terra» - C’è mancato poco perché al Molo Beverello, ieri mattina, il dramma non si trasformasse in tragedia. Nel compiere la manovra di attracco, la motonave veloce “Isola ...ilmattino

Scooter contro auto, una vittima nei Paesi Vesuviani - In via di via Marconi a Torre del Greco, mercoledì mattina, si è verificato un tragico incidente stradale che ha segnato la fine della vita di un anziano ...ilfattovesuviano

Scontro auto-Scooter in via della Pineta: giovane in codice rosso - Il ragazzo si trovava in sella al suo Scooter quando si è scontrato contro una Opel, all’altezza dell’incrocio con via dei Colombi.cagliaripad