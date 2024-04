Perché Ascanio Pacelli è un nobile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024)è nato a Roma il 29 novembre del 1973, sotto il segno del Sagittario, da una famiglia che vanta titoli nobiliari. Infatti suo padre, Don Filippo, è gentiluomo di Sua Santità, insignito dei titoli didi: Acquapendente, di S. Angelo in Vado eRomano. Inoltreè discendente di papa Pio XII: è Pronipote di Eugenio, pontefice dal 1939 al 1958. Invece sua madre Maria Antonietta Campedelli non vanta nobili natali, e non si hanno altre notizie su di lei. Prima di diventare un volto televisivo,ha raggiunto buoni risultati come giocatore professionista di golf, prendendo parte a diversi tornei dello European Challenge tour. Nel 2004 è stato scelto tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello. Nello stesso ...