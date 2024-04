Tari - di quanto aumenta la tassa dei rifiuti E ci è andata pure bene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel 2024 laaumenterà, ma meno del previsto. La giunta capitolina ha approvato il nuovo Piano economico e finanziario di Ama determinando laffa del tributo per l'anno in corso e, spiega il Campidoglio, nonostante Arera abbia imposto un aumento del 14% come costi operativi da riconoscere alle aziende che si occupano di raccolta, nella Capitale l'incremento si limiterà al 2,87%. «L'anno prossimo lo azzeriamo», promette il sindaco Roberto Gualtieri. Confermata l'esenzione totale per circa 30 mila famiglie con Isee fino a 6.500 euro. «Approviamo un Pef di crescita che, da quest'anno, permetterà di prevedere investimenti per circa 270 milioni - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Silvia Scozzese - Ama era paralizzata, aveva costi altissimi e ci vedeva incassare solo il 17% dell'ordinariomentre oggi ...