Aste - dieci curiosità più particolari della vendita all’incanto

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dalla prima astastoria al record mondiale di, passando per le parti del corpo più strane messe all’asta e l’origineparola “asta “Solo un banditore d’asta può ammirare allo stesso modo e in maniera imparziale tutte le correnti artistiche”. Con queste parole Oscar Wilde ha inquadrato il ruolo super partes di un auctioneer, il portavoce e l’arbitro imparziale di una pubblica. Negli ultimi decenni questa modalità di acquisto di beni si è affermata in tutto il mondo in diverse fascepopolazione, per via dei molteplici vantaggi che assicura: dalla certezza nelle tempistiche alla trasparenza nelle procedure, passando per un risparmio nei costi e per la sicurezza. Ciò ha consentito anche la piena affermazionefigura ...