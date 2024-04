Traffico Roma del 18-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità interventi di potatura fino alle ore 17 via di torricola Chiusa tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola su via dei Monti Tiburtini ricordiamo per lavori la chiusura delle carreggiate centrali nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini appena lizzareOra anche un incidente con coda in direzione Ponte Lanciani stasera alle ore 21 al centro congressi la nuvola in zona Eur per un concerto possibili modifiche restrizioni alla viabilità in tutta la gente viale Asia non si escludono rallentamenti durante la flusso e deflusso degli spettatori è sempre alle ore 21 all’Olimpicomeno Milan ritorno dei quarti di finale di Europa League è riservata La tifoseria ospite un’area di parcheggio in viale della Macchia della Farnesina in ...