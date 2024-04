Entrano allo stadio Mariotti e iniziano a insultare calciatori e genitori

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono entrati nel campo sussidiario dellocomunale, mentre alcuni ragazzi stavano effettuando gli allenamenti. I famigliari li hanno notati subito e sono stati colpiti da un brutto presentimento. Un segnale che purtroppo si è rivelato giusto. Un gruppo di adulti e minori, con accento straniero, dopo essere penatro nella struttura comunale, ha iniziato a inveire ei giovani atleti e i loro, senza alcuna causa apparente. I presenti, a un certo punto, hanno temuto di poter essere aggrediti fisicamente. La tensione della lite era sempre più palpabile. Alla fine, per evitare problemi, sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale. I vigili, al momento del loro arrivo, non hanno trovato più nessuno. Evidentemente, qualcuno ha notato le macchine e ha capito che era megli cambiare ...

Nuovi giochi Fallout e Gigantic : Rampage Edition entrano nella libreria di Nvidia GeForce NOW Nvidia continua ad espandere il suo popolare servizio GeForce NOW con il supporto per ulteriori giochi , ... (windows8.myblog)

Bilanci di sostenibilità sempre più complessi, l'AI cambia tutto: ...Allo stesso modo, un decisore politico e un cittadino cercheranno cose diverse. Ha ribadito Livi: 'Uno dei parametri della sostenibilità è la capacità di indirizzarsi alle singole persone che entrano ...

Sport e dintorni - Autobiografia di John Carlos, inossidabile "eroe dello sport": ... al mito delle origini difficili, allo sport come forma di riscatto e come strumento di mobilità ... quando Tommie Smith e John Carlos entrano a far parte degli "eroi dello sport" nel momento in cui ...