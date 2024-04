Cancro al seno. Parte uno studio su dieta e terapia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’oggetto diè un programma nutrizionale di restrizione calorica ciclica, applicato all’Istituto nazionale dei tumori dal 2016 a oltre 250 malate soprattutto di tumore al, dimostrando "che è possibile ottenere una rimodulazione favorevole non solo del metabolismo ma anche del sistema immunitario, “potenziando” le cellule" di difesa "con attività antitumorale", ricorda Filippo de Braud (in foto), direttore del dipartimento di Oncologia ed ematologia. L’Int coordinerà lomulticentrico randomizzato "Breakfast 2", che per due anni coinvolgerà 12 centri in Italia e circa 150 donne con tumore al"triplo negativo": il più aggressivo e ad alta recidiva, riguarda il 10-15% dei casi ed è chiamato così perché non esprime né recettori ormonali né l’oncoproteina HER2 da usare come bersagli per i ...