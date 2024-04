Palcoscenici di Resistenza | Per ricordare e imparare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo l’eccidio di Monte Sole sull’Appennino bolognese nell’autunno del 1944, vanno ora in scena lo sbarco in Normandia e la storia del medico partigiano Carlos Luis Collado Martinez. Riparte la rassegna teatrale "di: storia di valori e memoria", con spettacoli adatti a un pubblico di ogni età, che punta a ravvivare il senso di comunità, la cultura della pace e a rafforzare i legami sociali e culturali, celebrando il patrimonio di valori radicati nella Costituzione italiana e forgiati dalla. "Con questa iniziativa aspiriamo a creare un dialogo vivace e intergenerazionale, incoraggiando la comunità a riflettere su questi valori e a trasformarli in azioni concrete e pratiche quotidiane per una convivenza armoniosa e solidale", commenta Letizia Villa, vicepresidente di UniAbita, promotrice della ...