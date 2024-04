Udinese-Inter | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 aprile 2024)è una partita valida per la trentunesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e. InA ormai sembra che le prime tre posizioni si stiano cristallizzates e l’capolista, forte di 11 punti di vantaggio sul Milan secondo – i rossoneri sabato hanno battuto nettamente il Lecce – non vede l’ora di festeggiare l’aritmetica vittoria dello scudetto, quello dell’agognata seconda stella. Dimarco – IlVeggente.it (Lapresse)Matematica che, ironia della sorte, potrebbe arrivare proprio nel derby meneghino con i cugini, in programma tra due giornate. A patto che, ovviamente, la squadra di Simone Inzaghi riesca ad avere la meglio nel posticipo con ...