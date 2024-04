Eccellenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) PONTE BUGGIANESE 3 GEOTERMICA 1 PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese, Martinelli, Zocco (36’ st Pievani), Kapidani, Chelini, Giannini (23’ st Gianotti), Birindelli, Granucci, Nardi (34’ st Ferrari), Gargani (26’ st Sali). A disp. Santalucia, Belluomini, Seghi, Zani, Chiti. All: Gutili. GEOTERMICA Rossi; Landi, Romeo, Spagnoli (1’ st Pavoletti), Cacciò (1’ st Bani), Misseri, Scottu (16’ st Campo), Mecacci (1’ st Puccini), Pellegrini, Falchini (16’ st Zoncu), Dussol. A disp. Bettarini, Pruneti, Pashja. All. Niccolai. ARBITRO Foresi di Livorno. MARCATORI Granucci al 3’, Nardi al 31’ pt; Dussol su rig. al 25’, Sali al 32’ st. Il Ponte Buggianese supera per 3-1 la Geotermica, nella gara giocata al "Pertini" e valida per la 27^ giornata del girone A di , avvicinandosi a grandi falcate verso la salvezza, che dista oramai davvero poco. È Granucci a segnare il gol che porta avanti i ...