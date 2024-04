Vlahovic | «Serie A ancora importante | vogliamo tornare a vincere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) La Juventus torna a, ma solo in Coppa Italia. Dusanricorda che in campionato c’èvoglia di fare, nonostante la lotta scudetto con l’Inter sia ormai lontana. QUELLO CHE RESTA – Dusan, intervenuto al termine di Juventus-Lazio di Coppa Italia, dichiara su Mediaset: «Avevamo tantissimo bisogno di una serata come questa visto che veniamo da un periodo veramente difficile per tutti noi. Sapevamo che dovevamo essere all’altezza per questa partita, che è stata tosta ma ce ne aspettaun’altra difficile a Roma. Nel weekend giocheremo in campionato, che èimportantissimo e poi andiamo partita per partita. Questo punto di ripartenza per noi? Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con un allenatore forte. Hanno cambiato tantissimo e non era ...