Violenza contro il personale scolastico | Giannelli ANP | “Basta atti criminali Un alunno che rispetta i propri docenti sarà un cittadino migliore”

(Di sabato 23 marzo 2024) “La grave aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Roma non è che l’ennesimo capitolo di una storia che si ripete. Un collega – al quale desidero far giungere la mia solidarietà e l’abbraccio di tutta l’ANP – è stato massacrato di botte da un individuo che non accettava una nota e la sospensione disposta nei confronti del figlio della compagna. Al di là delle risibili ragioni scatenanti la criminale aggressione, dobbiamo riflettere sulla crescente mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e di chi la rappresenta”. L'articolo .